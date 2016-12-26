В Москве найден мертвым 61-летний Олег Еровинкин, глава одного из управлений "Роснефти". В 2008-2012 годах погибший был начальником секретариата заместителя главы правительства РФ, когда этот пост занимал Сечин. По неподтвержденным данным, Еровинкин умер от сердечного приступа.

Об обнаружении тела Еровинкина в автомобиле в центре Москвы сообщил Life. Как утверждалось, расследованием обстоятельств кончины высокопоставленного сотрудника "Роснефти" занимается ФСБ — Еровинкин служил в КГБ с 1976 года, а в начале 1990-х годов перешел в администрацию Бориса Ельцина в чине генерала. Занимал пост начальника отдела по работе с секретными документами и защиты гостайны. С 2008 года руководил секретариатом Сечина, а потом ушел вслед за шефом в "Роснефть".

"Это не гибель, это естественная смерть", — подтвердил РБК представитель нефтяной компании. "Олег Еровинкин ехал в машине, по предварительным данным, он скончался от сердечного приступа", — пояснил источник.

В сообщении ГУ МВД по Москве по поводу обнаружения трупа в автомобиле в Китайгородском проезде также говорится, что предполагаемая причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Life выяснил, что тело Еровинкина находилось на заднем сиденье его служебного Lexus 460. "Водитель Еровинкина вызвал врачей, но медикам оставалось лишь констатировать его смерть".

СМИ расходятся во мнении о том, какую должность покойный занимал в "Роснефти". Известно, что он исполнял обязанности руководителя аппарата главы компании, возглавлял один из департаментов по нормативной работе, а в последнее время был начальником одного из управлений.

В "Роснефти" Еровинкин возглавлял отдел, который отвечает за секретные документы и их получение и пересылку, сказал РБК его знакомый. "Он готовил личные декларации (главного исполнительного директора "Роснефти") Игоря Сечина о доходах и имуществе, которые он направлял в правительство секретной почтой", — сказал собеседник РБК.