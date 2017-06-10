В Москве на День России установят опознающие личность видеокамеры

Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что на День России 12 мая в Москве в целях обеспечение безопасности населения впервые установят идентифицирующие личность видеокамеры, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

”Мероприятий в городе запланировано много. В этот раз мы решили применить достаточно серьезные и эффективные технические средства в целях безопасности — будем устанавливать камеры видеонаблюдения с системой индексации личности”, — сказал он, добавив, что данное оборудование предусматривает функцию ”распознавание портрета”.

По его словам, камеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций.

Черников отметил, что в Москве в день празднования будут также применяться традиционные арочные металлодетекторы, будет создан межведомственный единый центр управления ситуацией по безопасности.