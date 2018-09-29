29.09.2018, 10:00

В Москве и Петербурге за ночь сгорели 11 грузовиков

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Gazeta.ru
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Kuusalu lähedal põles rekka
фото иллюстративноеFoto: Alo Roots

В ночь с 28 на 29 сентября в Москве и Петербурге сгорели 11 грузовых автомобилей, передает РИА ”Новости” со ссылкой на московские правоохранительные органы.


Как отмечается, в полиции не исключают версию поджога автомобилей.

”Три грузовика сгорели в Москве, еще восемь грузовых автомашин — в Санкт-Петербурге”, — рассказали в правоохранительных органах столицы.

Также сообщается, что общая площадь пожара в Москве составила 50 квадратных метров, в Санкт-Петербурге — 100.

По предварительным данным, пострадавших нет. В качестве основной версии произошедшего правоохранители рассматривают поджог.

Ранее СМИ сообщили, что в Швеции неизвестные подожгли не менее 80 автомобилей.

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