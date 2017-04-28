28.04.2017, 14:45

В московском метро по ошибке объявили воздушную тревогу

 (6)
bbcrussian.com
EST
Moskva metroo
фото иллюстративноеFoto: Vladimir Pesnja, Sputnik

Утром 28 апреля в московском метро из-за технического сбоя прозвучали объявления "воздушная тревога в Москве" и "эскалаторы работают только на спуск".


При этом на самом деле эскалаторы работали и на спуск, и на подъем, как обычно, и вообще метро работало в штатном режиме, заявил агентству РИА Новости представитель московского метрополитена. Он объяснил, что при настройке аудиосообщений произошел технический сбой.


"Велись технические работы на оборудовании, и в районе 11 часов произошел кратковременный технический сбой, который длился буквально пять минут. Неполадки сразу устранили", — пояснил представитель метрополитена.


Прошлой осенью по всей России, в том числе и в Москве, прошли учения по гражданской обороне, в ходе которых участникам объясняли, где находится ближайшее бомбоубежище. Учения вызвали обеспокоенность у западных журналистов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии