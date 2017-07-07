В Мексике 28 человек погибли в массовой драке в тюрьме

Столкновение двух противоборствующих банд внутри тюрьмы на юго-западе Мексики привело к многочисленным жертвам среди заключенных.



Администрация тюрьмы "Лас-Крусес" в Акапулько сообщает по меньшей мере о 28 погибших, причем несколько тел найдены обезглавленными.



Большинство жертв погибло в результате ножевых ран и сильных побоев. По данным властей, вспышка насилия в тюрьме произошла накануне ночью. Следов использования огнестрельного оружия не обнаружено.

Акапулько — крупнейший город штата Герреро, одного из крупных центров производства наркотиков.



В прошлом Акапулько был одним из главных туристических городов Мексики, но из-за резкого роста преступности превратился в одно из самых опасных мест в стране.

Губернатор штата распорядился начать расследование инцидента, а пока федеральная полиция и армия установили кордон вокруг тюрьмы "Лас-Крусес", так как родственники заключенных, узнав об убийствах внутри тюрьмы, попытались проникнуть на ее территорию, проделав дыры в заграждениях из колючей проволоки.



Как и большинство тюрем Мексики, "Лас-Крусес" переполнена. В данный момент в ней содержится более двух тысяч заключенных.