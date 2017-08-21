В Марселе автомобиль врезался в автобусную остановку: погиб человек

На юге Франции в Марселе машина врезалась в автобусную остановку. Один человек погиб и один пострадал, сообщает полиция.

Водитель автомобиля арестован.

Как сообщили в полиции, речь не идет о теракте. По некоторым данным, водител страдал психическими расстройствами.

Как сообщает агентство Франс-пресс, водитель автомобиля сначала наехал на одну остановку, в результате чего погиб прохожий. Затем тот же самый водитель совершил наезд на другую остановку, в результате чего пострадал один человек.

По данным французских СМИ, задержанный ранее попадал в поле зрения полиции, но разведка за ним не следила.

По данным издания La Provence, инцидент произошел в районе Старого порта.

Полицейские советуют жителям пока воздерживаться от прогулок в эту часть города.