В Магнитогорске приостановлены поиски погибших при обрушении дома. Спасатели демонтируют уцелевшую стену подъезда

Как сообщает агентство ”Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу МЧС, спасатели собираются демонтировать стену подъезда, которая уцелела при взрыве. Она теряет устойчивость, и в таких условиях, как говорится в сообщении МЧС, продолжать разбор завалов и поиск погибших невозможно.

Предполагается, что демонтаж поврежденных конструкций займет почти сутки, передает Медуза.

Один из подъездов жилого дома в Магнитогорске обрушился около шести часов утра 31 декабря в результате взрыва газа. Из-под завалов извлечены тела семи погибших, еще 37 человек числятся пропавшими без вести.