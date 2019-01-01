01.01.2019, 10:00

В Магнитогорске приостановлены поиски погибших при обрушении дома. Спасатели демонтируют уцелевшую стену подъезда

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Magnitogorsk
MagnitogorskFoto: TASS

Поиски погибших при взрыве газа и обрушении части жилого дома в Магнитогорске приостановлены из-за угрозы дальнейшего обрушения поврежденных конструкций.

Как сообщает агентство ”Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу МЧС, спасатели собираются демонтировать стену подъезда, которая уцелела при взрыве. Она теряет устойчивость, и в таких условиях, как говорится в сообщении МЧС, продолжать разбор завалов и поиск погибших невозможно.

Предполагается, что демонтаж поврежденных конструкций займет почти сутки, передает Медуза.

Один из подъездов жилого дома в Магнитогорске обрушился около шести часов утра 31 декабря в результате взрыва газа. Из-под завалов извлечены тела семи погибших, еще 37 человек числятся пропавшими без вести.

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