В Лондоне обнаружен фитнес-клуб для тренировок джихадистов

Британская полиция провела обыски в мусульманском фитнес-клубе Ummah Fitness, расположенном на востоке Лондона в районе Илфорд, пишет газета The Times. В этот фитнес-клуб регулярно ходили террористы, устроившие нападение на Лондонском мосту. Местные жители ранее уже жаловались на спортзал властям.

Обыски прошли в рамках расследования теракта в Лондона, когда трое террористов наехали на людей на Лондонском мосту. Как пишет издание, в илфордском фитнес-клубе могли проходить боевую подготовку джихадисты.

В Ummah Fitness занимались, в частности, двое из трех лондонских террористов: 27-летний британец пакистанского происхождения Хурам Батт и 22-летний итальянец марокканского происхождения Юссеф Загба. Кроме того, на одной из записей с камер наружного наблюдения у фитнес-клуба видно, как Батт и Загба что-то активно обсуждают вместе со своим будущим сообщником 30-летним Рашидом Редваном (уроженцем либо Марокко, либо Ливии).

Спортзалом управляли два брата Адил и Саджил Шахиды, причастные к терактам в Лондоне в июле 2005 года. Они оба раньше входили в исламистскую группировку "Аль-Мухаджирун" Анджема Чоудари. Тесные связи с ней поддерживал также один из террористов с Лондонского моста — Хурам Батт.

Как выяснило издание The Times, в полицию поступали сведения о возможной подготовке джихадистов в илфордском фитнес-клубе еще в 2015 году. Опасения по поводу происходящего в спортзале выражали даже представители местной мечети, отмечает The Financial Times.

Помимо обысков в Ummah Fitness, вечером 7 июня в ходе антитеррористического рейда в Илфорде были задержаны три человека. По крайней мере двое из них подозреваются в подготовке терактов, а третий — в распространении наркотиков.

Теракт в Лондоне произошел в ночь на 4 июня. Трое мужчин на фургоне наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После этого они продолжили движение до близлежащего рынка Боро (расположенного примерно в 500 метрах от моста) и там напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли восемь человек, около 50 были ранены. Прибывшие на место событий полицейские застрелили всех троих нападавших. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).