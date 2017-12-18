В Литве завершается строительство забора вдоль границы с Россией

В Литве подходит к завершению возведение защитного заграждения вдоль границы с Россией: литовские пограничники обещают, что работы будут выполнены своевременно, пишет ru.delfi.lt.

Подрядчики, которые приступили к строительству забора вдоль границы Литвы с Калининградской областью РФ в июне, обязались закончить работы к 20 декабря.

"Выполнить работы по оборудованию защитного заграждения намечается в соответствии со сроками, предусмотренными в договоре с подрядчиком", — сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в предоставленном BNS ответе.

Забор возводится на участках, где граница между Литвой и Россией проходит по суше, за исключением нескольких участков возле ручьев. Его общая протяженность превышает 40 километров. На всей протяженности границы, проходящей по Неману (примерно 109 км), немного ранее пограничники оборудовали системы наблюдения за границей.

Планируется, что до конца этого года на бюджетные средства на Роцишкской заставе в Шакяйском районе будет внедрена стационарная система наблюдения за границей. В следующем году стационарную систему наблюдения за границей планируется внедрить на части территории, подконтрольной Виштитисской заставе (Вилкавишкский район).

Также на деньги финансовой помощи Евросоюза планируется расширить имеющуюся стационарную систему наблюдения за границей Кибартайской заставы в том же Вилкавишкском районе. Заграждение на границе Литвы с Россией возводится прежде всего в целях пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции. Принимаются дополнительные меры по охране границы и на границе с Беларусью. В этом году оборудованы новые системы наблюдения на территориях действия пяти погранзастав.

Литва планирует, что к 2020 году вся внешняя граница ЕС должна быть оборудована современными системами наблюдения, а на отдельных участках границы должны быть возведены защитные заборы.