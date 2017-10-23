В Литве у советских памятников установили таблички, предупреждающие о несоответствии исторической правде. Посольство РФ недовольно

Российское посольство в Литве оценило установку табличек у памятников советским воинам-освободителям в Биржайском районе Литовской Республики как "гнусный поступок", оскорбляющий память солдат, погибших в 1944 году при освобождении этой территории от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства России в Литве.

"Обратили внимание на установку табличек у памятников советским воинам-освободителям в Биржайском районе Литовской Республики. Одна из них появилась на мемориале, расположенном в городе Нямунеле Радвилишкис. Это, безусловно, гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы", — говорится в сообщении.

21 октября муниципалитет Биржайского района Литвы установил у памятников таблички с надписями: "Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде".

Как сообщало в тот день издание Lietuvos zinios, это было сделано по собственной инициативе муниципалитета. Далиус Микелионис, советник по наследию муниципалитета назвал это "вкладом в отражение исторической правды". "Однако мы не будем удивлены, если наши усилия будут оценены как произвол", — добавил он.

Российские дипломаты отметили, что на этом памятнике высечена следующая надпись на литовском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины". В посольстве РФ не увидели "какого-либо несоответствия исторической правде" и пообещали привлечь "юристов для правовой оценки данного факта, по-своему объясняющего историю".

"Указанное захоронение, что важно, является объектом культурного наследия Литвы", — отметили в посольстве, подчеркнув, что РФ "уделяет первостепенное внимание" содержанию советских воинских захоронений, в том числе за рубежом. "В частности, данный мемориал был отреставрирован на российские средства в 2006 — 2007 годах", — отметили в посольстве.

Между правительствами России и Литвы продолжается работа над соглашением о местах захоронений военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, добавили в посольстве.

После того как власти Литвы начали строить ограждение на границе с Калининградской областью РФ, официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала курс литовских властей в отношении РФ как враждебный, а глава МИД РФ Сергей Лавров расценил строительство забора как "русофобские" действия.

Посол России в Литве Александр Удальцов обвинял литовские власти в том, что они привечают российскую оппозицию, давая "противникам Кремля" возможность устраивать на ее территории "слеты", и поставил Литве диагноз "глубинная русофобия".

Споры из-за сохранности советских памятников Россия ведет и с Польшей, где за последние 20 лет бесследно исчезла половина памятников, посвященных Красной армии, — 330 из из 560. Они находились на территориях, не относящихся к кладбищам, которые польское правительство не считает зоной своей ответственности.