03.04.2017, 09:47

В Литве раскрыли фамилию российского шпиона, который вербует литовцев

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Toimikud
Фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В понедельник литовская разведка раскрыла личность российского шпиона, действующего в районах Литвы, граничащих с Калининградской областью, и призвала население сообщать столкнувшихся с ним Департаменту госбезопасности (ДГБ).

Как говорится в обнародованном отчете ДГБ, сотрудник Российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Кулешов активно вербует граждан Литвы, прибывающих в Калининградскую область.

Литовская разведка отмечает, во время знакомства он представляется сотрудником российской пограничной службы, работником местных органов власти, представителем программы Евросоюза или координатором проектов, а за потенциальными мишенями наблюдает во время двухсторонних встреч регионального сотрудничества, конференций, финансируемых на средства ЕС, мероприятий общины литовцев.

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