В Литве предлагают запретить георгиевские ленты

9 мая депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" внесли в Сейм предложение о запрете использование георгиевской ленты на массовых мероприятиях.

Такая поправка к нескольким законам была зарегистрирована консерваторами Габриэлюсом Ландсбергисом, Аудронюсом Ажубалисом, Лауринасом Кащюнасом, Радвиле Моркунайте-Микуленене, Римантасом Дагисом и Паулюсом Саударгасом.

Если инициатива будет одобрена, использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий, либо ее ношение станет административным правонарушением. По словам Ажубалиса, предложение внесено с учетом новых геополитических реалий, вызовов для национальной безопасности, а также для того, чтобы "защитить такие важные принципы и ценности, как суверенитет, свобода и демократическая система".

"Поправки внесены в Закон о собраниях и Кодекс об административных правонарушениях и направлены на то, чтобы двухцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку отнести к нацистской и коммунистической символике, распространение или демонстрация которой ограничено, и за несоблюдение ограничения применяется административная ответственность", — утверждают депутаты, инициировавшие проект.

"Литве нечего праздновать, потому что конец этой войны принес Литве 50 лет советской оккупации, боль и ссылки. А нынешнее российское руководство отрицает и не соглашается осудить преступления сталинских репрессий и тоталитарного режима", — говорит Ажубалис.