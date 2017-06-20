В Литве натовский внедорожник Hummer врезался в машину со студентками

В Мариямпольском районе Литвы внедорожник НАТО врезался в легковой автомобиль VW Passat, сообщает портал tv3.lt. В ДТП пострадали три студентки Мариямпольской коллегии, ехавшие в легковушке. Они доставлены в больницу.

Авария случилась днем 20 июня: на перекрестке ул. П.Армино и Марю. Столкнулись ехавший из Людвинаваса в сторону центра Мариямполе (главная дорога) VW Passat, в котором ехали 4 молодые женщины, и выехавший со второстепенной дороги военный Hummer, в котором ехали мужчина и женщина (военные).

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель военного внедорожника Hummer, который поворачивал со второстепенной дороги и не пропустил VW Passat.

Департамент стратегической коммуникации Литовской Армии отмечает, что военный за рулем внедорожника был трезвым и в униформе. По данным представителя Минобороны, после ДТП военные оказали пострадавшим девушкам первую помощь.

По сведениям литовского портала DELFI, в ДТП попали военные, прибывшие в Литву из США: они служат во 2-м батальоне Национальной гвардии Миннесоты (сейчас батальон сейчас участвует в учениях "Железный волк 2017").