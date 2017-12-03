В Латвию не пустили трех россиян, ехавших на турнир военно-спортивных игр. Турнир отменили

Государственная пограничная охрана (ГПО) задержала трех россиян, ехавших на турнир военно-спортивных игр Airsoft, так как они включены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Россияне были задержаны во время проверки в международном автобусе, сообщила пресс-секретарь ГПО Кристине Петерсоне.

Член правления Латвийской ассоциации игроков Airsoft Дмитрий Медведев рассказал, что задержанные должны были помочь в организации турнира военно-спортивных игр. Первоначально он полагал, что задержание произвела Полиция безопасности.

Закон об иммиграции предусматривает, что министр внутренних дел включает в "черный список" лиц на основании заключений правоохранительных органов, например, есть основания полагать, что иностранец является членом антигосударственной или преступной организации, создает угрозу безопасности страны, общественному порядку.

После задержания мужчин запланированный субботу турнир был отменен. Заявки на него подали около 300 участников, и часть из них к моменту отмены соревнований уже прибыла в Ригу.