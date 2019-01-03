В Латвии задержали россиянина, предложившего полицейскому взятку в 1 миллион евро
Об этом заявила представитель латвийской прокуратуры Уна Реке, сообщает в четверг портал lsm.lv.
Об этом заявила представитель латвийской прокуратуры Уна Реке, сообщает в четверг портал lsm.lv.
Предъявленное россиянину обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Попытка дать полиции взятку была связана с уголовным процессом, в рамках которого были арестованы финансовые средства юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро. После этого полиции было сделано через посредника предложение отменить арест финансов предприятия в обмен на взятку в размере миллиона евро.
Получивший предложение сотрудник проинформировал о нем свое руководство, а оно передало информацию в латвийское антикоррупционное ведомство KNAB, сотрудники которого 9 ноября задержали посредника при попытке передать полицейскому часть взятки — 85 000 евро.
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