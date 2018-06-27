В Латвии решено объявить стихийное бедствие государственного масштаба

Совет по управлению кризисами во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.



Как сообщил премьер-министр Марис Кучинскис, совет считает, что объявлять чрезвычайное положение не нужно с учетом того, что для ликвидации последствий продолжительной засухи нет необходимости применять меры поддержки, которые выходили бы за рамки действующих нормативных актов.

Вместо этого после ознакомления с актуальной ситуацией на селе совет решил передать на рассмотрение в Кабинет министров предложение об объявлении общенационального стихийного бедствия в сельском хозяйстве. Такой статус позволит оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретной ситуацией.

Министр земледелия Янис Дуклавс пояснил, что объявление общенационального стихийного бедствия позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты с софинансированием ЕС или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями.