27.06.2018, 08:01

В Латвии решено объявить стихийное бедствие государственного масштаба

 (34)
rus.DELFI.lv
EST 6
Maris Kucinskis
Maris KucinskisFoto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

Совет по управлению кризисами во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.


Как сообщил премьер-министр Марис Кучинскис, совет считает, что объявлять чрезвычайное положение не нужно с учетом того, что для ликвидации последствий продолжительной засухи нет необходимости применять меры поддержки, которые выходили бы за рамки действующих нормативных актов.

Вместо этого после ознакомления с актуальной ситуацией на селе совет решил передать на рассмотрение в Кабинет министров предложение об объявлении общенационального стихийного бедствия в сельском хозяйстве. Такой статус позволит оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретной ситуацией.

Министр земледелия Янис Дуклавс пояснил, что объявление общенационального стихийного бедствия позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты с софинансированием ЕС или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями.

В то же время министр подчеркнул, что объявление стихийного бедствия в государстве не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи.

Как сообщалось, с просьбами объявить чрезвычайное положение в Министерство земледелия обратились 25 самоуправлений, пострадавших от засухи.

Такие просьбы поступили от Вентспилсского, Кулдигского, Мадонского, Цесвайнского, Акнистского, Кандавского, Эргльского, Талсинского, Вараклянского, Гулбенского, Павилостского, Неретского, Тукумсского, Ницского, Резекненского, Айзпутского, Виеситского, Алсунгского, Рундальского, Терветского, Балвского, Салского, Балтинавского, Энгурского и Яунелгавского краев.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Борьба не на жизнь, а на смерть: Вируская тюрьма пытается сломить криминального авторитета Ассара Паулуса

27.06.2018
Вируская тюрьма пытается любой ценой сломить авторитет Ассара Паулуса, пишет Eesti Ekspress. Кто победит — Паулус или вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции Прийт Кама?
Подробнее

ФОТО: Водитель забыл поставить машину на ручник. Автомобиль покатился и наехал на женщину

27.06.2018
Вчера на автобусной остановке "Пельгуранна" в результате небрежности произошел несчастный случай, потому что припаркованный автомобиль не был поставлен на ручной тормоз. Автомобиль откатился со своего места прямо в автобусный павильон, травмировав одного пешехода и разбив стекло.
Подробнее


Помощники волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского будут получать по 3000 евро

27.06.2018
Избранные накануне помощниками новоиспеченного волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского Макс Каур, Виктория Цвентарная и Елена Безводицкая будут зарабатывать по 3000 евро в месяц, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Невероятно: семь магазинов на латвийской границе продают половину того объема пива, который приходится на 1500 магазинов Эстонии

27.06.2018
Производители алкоголя не отмечают в этом году больших изменений в объемах продаж, но существенно выросла доля покупаемого в Латвии товара, пишет Eesti Päevaleht. Кажется, что продавать алкоголь в Эстонии вообще не имеет смысла.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107252002
156,60 €
93,96 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Panama
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


До сих пор входите в интернет-банк с картой паролей? Срочно ищите альтернативу!

27.06.2018
Полностью использование карточек с паролями кончится в феврале будущего года. Первые же ограничения вступят в силу уже через пару недель. В Swedbank, например, в данный момент — 190 000 пользователей карточек паролей. Им следует найти альтернативу: мобильный ИД, Смарт-Ид, ПИН-калькулятор или ИД-карта.
Подробнее


Сказ читателя Delfi о том, как 12 депутатов зарплату Репинскому утверждали

27.06.2018
Вчера депутат Рийгикогу Мартин Репинский был избран волостным старейшиной Йыхви. На собрании также была назначена зарплата Репинскому. Как писал Delfi, 12 депутатов проголосовали за сумму в размере 3600 евро брутто в месяц. В комментариях под этой статьей читатель Delfi написал свое видение ситуации, как проходило голосование.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Латвии решено объявить стихийное бедствие государственного масштаба

27.06.2018
Совет по управлению кризисами во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.
Подробнее