В Латвии разместится штаб Северной дивизии НАТО

Министры обороны Эстонии, Латвии и Дании подписали в Брюсселе соглашение о взаимопонимании по вопросу формирования Штаба Северной дивизии НАТО, служащее основой для работы нового международного штаба.
Международный штаб Северной дивизии (Headquarters Multinational Division North, HQ MND N) станет частью военной структуры НАТО и свяжет военные части и подразделения нашего региона с высшей структурой управления альянса.
Главной задачей Северной дивизии станет управление военными операциями в своей области ответственности. С этой целью штаб приступит к планированию и руководству военными операциями, планированию и интегрированию деятельности приданных для усиления региона частей и подразделений НАТО, а также к организации на уровне штабов обучения в соответствии с государственными и натовскими планами обороны.
На церемонии подписания министр обороны Луйк отметил быстрое и слаженное сотрудничество оборонных структур трех стран по формированию Северной дивизии.
"Благодаря формированию Северной дивизии мы достигнем нового уровня в наращивании потенциала реагирования НАТО, противодействующего угрозам, которым подвергается наш регион. Потенциал сдерживания альянса, а также его способность нас защитить существенно укрепятся с созданием Северной дивизии", — заявил министр обороны Луйк.
Государствами-учредителями Северной дивизии являются Эстония, Латвия и Дания. Отделения штаба дивизии в мирное время разместятся, в основном, в Адажи (Латвия) и в Каруп (Дания). От Эстонии в деятельности штаба предусмотрено участие не менее 15 военнослужащих Сил обороны. Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.
Штаб Северной дивизии откроется 8 марта в Латвии, — в Адажи; первичной оперативной готовности штаб достигнет в первом полугодии 2019 года; полная оперативная готовность будет обеспечена в течение нескольких лет.
Кроме государств-учредителей, к деятельности Северной дивизии будут привлекаться также вооруженные подразделения других союзников, и, прежде всего, стран, обеспечивающих военное присутствие союзнических подразделений в нашем регионе. После того, как штаб приступит к работе, мы ожидаем подключения к ней также и региональных партнеров.