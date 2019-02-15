В Латвии разместится штаб Северной дивизии НАТО

Международный штаб Северной дивизии (Headquarters Multinational Division North, HQ MND N) станет частью военной структуры НАТО и свяжет военные части и подразделения нашего региона с высшей структурой управления альянса.

Главной задачей Северной дивизии станет управление военными операциями в своей области ответственности. С этой целью штаб приступит к планированию и руководству военными операциями, планированию и интегрированию деятельности приданных для усиления региона частей и подразделений НАТО, а также к организации на уровне штабов обучения в соответствии с государственными и натовскими планами обороны.

На церемонии подписания министр обороны Луйк отметил быстрое и слаженное сотрудничество оборонных структур трех стран по формированию Северной дивизии.

"Благодаря формированию Северной дивизии мы достигнем нового уровня в наращивании потенциала реагирования НАТО, противодействующего угрозам, которым подвергается наш регион. Потенциал сдерживания альянса, а также его способность нас защитить существенно укрепятся с созданием Северной дивизии", — заявил министр обороны Луйк.