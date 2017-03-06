В Крыму подростки решили поиграть в футбол на школьном поле. Директор сообщила в полицию о митинге

В крымском селе Краснокаменка директор школы № 18 Марина Кудрявцева вызвала полицию, чтобы помешать подросткам провести дворовый футбольный турнир на школьном поле, пишет Meduza.

4 марта, когда подростки устроили соревнование, Кудрявцева сообщила в полицию о несанкционированном массовом мероприятии. Прибывший участковый не стал никого задерживать и, разъяснив правила проведения митингов, уехал, сообщили в региональном управлении МВД.

После этого Кудрявцева распорядилась спилить ворота на поле, поэтому 5 марта турнир доигрывали с воротами, сколоченными из досок.

Как рассказала глава феодосийского отдела образования Надежда Алексеенко, организаторы турнира никого не предупредили о проведении соревнований. ”Директор, естественно, попросила показать, где медсестра и представитель полиции, поскольку это массовый сбор подростков”, — объяснила она.

В ответ на это глава администрации Феодосии Станислав Крысин потребовал разобраться, почему детям запрещают играть в футбол. Он назвал ситуацию с прекращением матча недопустимой.

При этом физрук школы рассказал, что такие турниры на школьном поле, которое никак не огорожено, проводятся каждый год.