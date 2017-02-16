В Кремле сочли неактуальным вопрос о введении виз для белорусов

Вопрос о введении визового режима с Белоруссией на повестке дня в Кремле не стоит, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такая (возможность — прим.) не рассматривается", — сказал Песков.

Согласно недавнему телефонному опросу ВЦИОМ, 78% россиян считают, безвизовый режим с Белоруссией нужно отменить. Они полагают, что "Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы". Лишь 16% респондентов высказались за сохранение безвизового режима.

Кроме того, 60% россиян выступают против предоставления Белоруссии скидок газ, тогда как в 2011 году такой позиции придерживались 57% опрошенных.

При этом большинство россиян воспринимают Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Лишь 4% считают ее конкурентом, 3% — противником.