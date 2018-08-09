В Кремле считают неприемлемым увязывать новые санкции США против РФ с "делом Скрипалей"

Отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к новым американским санкциям США, касающимся финансовой сферы, Песков заявил, что на фоне "продолжающейся непредсказуемости" заокеанских партнеров России удается держать свою финансовую систему в надлежащем состоянии, несмотря на западные ограничения.
Накануне некий представитель Госдепартамента США высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов заявил, что США введут новые санкции против России в связи с "делом Скрипалей". По его словам, в результате применения отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери Москва нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.
Первый этап новых санкций, как ожидается, будет введен 22 августа. Часть санкций в рамках этого этапа будет дублировать уже существующие ограничения. Второй пакет санкций подразумевает, в частности, минимизацию внешнеторговых связей и запрет на полеты "Аэрофлота" в США. Он вступит в силу в том случае, если РФ не предоставит гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты.
Ранее стало известно о санкционном законопроекте, подготовленного группой американских сенаторов. В нем идет речь, в частности, о санкциях против российского госдолга и ряда крупнейших банков.