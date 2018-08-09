В Кремле считают неприемлемым увязывать новые санкции США против РФ с "делом Скрипалей"

"Мы считаем категорически неприемлемой увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с "делом Солсбери", — цитирует ТАСС заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналистам 9 августа. — Мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Об этом не может идти и речи".

На вопрос о возможных ответных действиях в отношении США со стороны РФ Песков ответил: "Пока говорить о каких-то контрмерах, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, разумеется, было бы неверно".

Представитель Кремля назвал намерение США "абсолютно недружественным", которое никоим образом не ассоциируется с конструктивной атмосферой недавней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, передает "Интерфакс".

Впрочем, по словам Пескова, США — это "весьма непредсказуемый участник международных дел", и "сейчас от Вашингтона можно ожидать что угодно". При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с США, несмотря на информацию о возможном введении новых санкций Вашингтона в отношении Москвы.