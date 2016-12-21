“Традиционно — с родными, близкими, друзьями, как все отмечают Новый год”, — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах главы государства на праздничный вечер. Где именно будет находиться Путин в новогоднюю ночь, не уточняется.
Официальный представитель Кремля также выразил уверенность в том, что российский лидер посмотрит свое обращение к гражданам по телевизору.
В 2015 году Песков сообщал о том, что президент намерен встретить Новый год дома.
В 2013 году Путин встретил Новый год в Хабаровске. Он прибыл в город незадолго до новогоднего бала, который организовали в столице ДФО для жителей региона, пострадавших от масштабного паводка, сообщает “Российская газета”.