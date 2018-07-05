05.07.2018, 14:00

В Кремле прокомментировали инцидент с отравлением британцев в Эймсбери

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Gazeta.ru
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Dmitri Peskov
Dmitri PeskovFoto: Natalia Seliverstova, RIA Novosti

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент с отравлением двух человек в британском Эймсбери ”тревожной” новостью, передает РИА ”Новости”.

По словам Пескова, обеспокоенность вызывает тот факт, что на территории Соединенного Королевства произошел уже не первый случай отравления.

”Это очень тревожные новости. Безусловно, они вызывают глубокую обеспокоенность и в связи с подобными проявлениями уже неоднократными в Великобритании”, — сказал Песков.

Ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительной информации, российская сторона не имеет отношения к отравлению в Эймсбери.

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