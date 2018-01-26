26.01.2018, 13:35

В Кремле не увидели в подготовке митингов против выборов личного вызова Путину

 (22)
Интерфакс
EST
Moskva
MoskvaFoto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

В Кремле не считают выпадом в адрес президента РФ Владимира Путина намерение оппозиции провести по стране акции с призывом бойкотировать президентские выборы, а решение о согласовании таких акций оставляют за региональными и местными властями.

"Речь не идет о каких-то личных вызовах. Речь идет о несоблюдении или соблюдении российского законодательства. Прерогатива согласования таких акций является функцией региональных, муниципальных властей", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за подготовкой к этим акциям и не рассматривают ли их как вызов лично Путину.

Как отметил пресс-секретарь президента, "безусловно, в случае отказа в праве их проведения на основе действующего законодательства проведение несанкционированных митингов будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушений закона".

Месяц назад Песков заявил, что призывы оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия законодательству.

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