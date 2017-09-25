В Краснодарском крае задержали предполагаемых каннибалов

В Краснодарском крае задержали двух подозреваемых в убийствах и каннибализме. Об этом сообщил ”Ленте.ру” источник в правоохранительных органах.

По его словам, сыщики обнаружили у задержанных фрагменты человеческого тела. По предварительным данным, подозреваемые причастны к двум убийствам.

В региональном управлении СК подтвердили факт задержания двух человек.

Znak.com сообщал о начатой следователями проверке сообщений, появившихся в соцсетях, о поимке семьи каннибалов, которая с 1999 года похищала и убивала людей для их последующего поедания.

Вечером 12 сентября на территории военного авиационного училища по улице Дзержинского в Краснодаре были обнаружены фрагменты тела женщины, пишет местное издание ”Живая Кубань”.

”В ходе осмотра места происшествия также был обнаружен пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами”, — сообщила помощник руководителя СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Незадолго до этого происшествия дорожные рабочие нашли мобильный телефон, в котором были обнаружены фотографии, сделанные, предположительно, бывшим хозяином мобильника. В нем было селфи мужчины с фрагментом человеческой кисти, а также снимки человеческого скальпа и головы женщины.

Владельцем телефона оказался 35-летний житель Краснодара, который рассказал сыщикам, что обнаружил уже расчлененное тело неизвестной ему женщины в районе Авиагородка 10 сентября. По его словам, он только сфотографировался с убитой, оставив себе ”на память” несколько снимков. После этого части тела он выбросил в мусорный бак. Уточнить, где именно он избавился от останков, мужчина не смог. На следующий после фотосессии с трупом день, 11 сентября, телефон со снимками он потерял.

Личность погибшей установлена. Это 35-летняя жительница Краснодара.