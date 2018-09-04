04.09.2018, 08:20

В Киеве заявили о задержании судна Украины в Крыму

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Gazeta.ru
EST
Ukraina lipp
Ukraina lippFoto: Stringer, Sputnik

Российские пограничники задержали в Крыму украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 с четырьмя членами экипажа. Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции Украины в Крыму и Севастополе в фейсбуке.


В управлении национальной полиции заявили, что экипаж судна в настоящее время находится в Севастополе на пограничной заставе. В сообщении ведомства отмечается, что украинские правоохранители по факту инцидента заели дела по двум статья уголовного кодекса. Также представители ведомства подчеркнули, что считают задержание судна ”незаконным”.

С начала года Украина задержала два российских судна в Азовском море: траулер ”Норд” в марте и танкер ”Механик Погодин” в августе. Официальная Москва посчитала эти действия незаконными.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обмен российских моряков с судна ”Норд” на украинский экипаж с ”ЯМК-0041” невозможен.

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