В Киеве назвали условие участия России в ”Евровидении”

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе ”Евровидение” 2017 года в Киеве только в том случае, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством, передает gazeta.ru.

Об этом сообщается в пресс-службе Кириленко.

”Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы ”Евровидения”. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена”, — заявил вице-премьер.

По словам Кириленко, выдвижение Юлии Самойловой в качестве участника песенного конкурса от России является провокацией Москвы.

”Мы видим, что провокация с ”Евровидением” со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине”, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Киев не видит оснований для пересмотра решения по российской участнице конкурса ”Евровидение” Юлии Самойловой.