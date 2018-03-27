В Кемерово скорбят по учительнице, которая погибла, спасая детей на пожаре

В кемеровской гимназии №17 скорбят о педагоге Татьяне Дарсалии, трагически скончавшейся в ТЦ "Зимняя вишня". По рассказам ее учеников, 25 марта она отправилась с 14-летней дочерью в торговый центр отдохнуть.

Татьяна Викторовна вела уроки английского и немецкого языка. Сначала она работала в школе №6, а стала преподавать в гимназии, где учился ее ребенок.

По словам одной из школьниц Полины, когда поднялась паника, учительница успела вытолкнуть дочь из здания, но сама не выбежала вместе с ней. "Когда услышала, что наверху в кинотеатре остались дети, преподаватель вернулась, чтобы помочь выбраться им с верхних этажей. Там и осталась", – цитирует девочку "Московский Комсомолец".

Как отмечают ученики, Татьяна Дарсалия была очень добрым человеком. "Когда видела, что у кого-то из ребят плохое настроение, подходила, спрашивала, что случилось. Помогала справиться с трудностями", – вспоминает Полина. Кроме того, она умела заинтересовать учеников. "Я раньше недолюбливал уроки английского языка… Уроки проводила в игровой форме. Когда звучал звонок, мы все сожалели, что урок закончился. Нам будет ее очень не хватать", – рассказал ученик гимназии №17 Олег.

Татьяна Дарсалия vk.com

Тело Татьяны Викторовны Дарсалии уже опознано. Прощание с педагогом состоится 28 марта в 12:30 в Георгиевском зале Знаменского собора. "Танечка, Царствие тебе Небесное", "Любим. Помним. Скорбим. Память о ней навечно останется в сердцах педагогов и гимназистов", – оставляют посетители записи на странице героически погибшей учительницы в соцсети.

Жители Кемерово продолжают делиться комментариями по поводу трагедии. Так, Ирина К., сестра одной из погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", не пошла с родными в торговый центр, так как заболел ее ребенок. Происшествие лишило семью шести человек, среди которых было четверо детей, сообщила "360" местная жительница.

В социальной сети "ВКонтакте" в аккаунте Татьяны отвечает ее дочь Элеонора.