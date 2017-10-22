В Каталонии объявили "попыткой переворота" решение Мадрида о роспуске правительства автономии

Спикер парламента Каталонии Карме Форкадел объявила, что решение премьер-министра Испании Мариано Рахоя распустить правительство автономии является "атакой на демократию" и "попыткой переворота". Как сообщает Reuters, соответствующее заявление Форкадел в субботу транслировалось по каталонскому телевидению.

"Премьер-министр Рахой хочет, чтобы парламент Каталонии перестал быть демократическим парламентом, но мы не позволим этому произойти. Сегодня мы встаем на защиту независимости нашего парламента после самого серьезного нападения на каталонские институты с момента их восстановления", — заявила Форкадел.

Между тем глава Каталонии Карлес Пучдемон, согласно сообщениям местной прессы, уже готовит одностороннее провозглашение независимости 23 октября. Таким образом он надеется провозгласить независимость раньше, чем Сенат одобрит принятые Рахоем меры, которые ограничат самоуправление региона.

ТАСС со ссылкой на газету "Конфиденсиаль" передает, что пока точно не известно, каким образом будет объявлено о разрыве отношений с Испанией. Не исключено, что будет созвано срочное заседание регионального парламента для "анализа текущей политической ситуации".

Ранее в субботу правительство Испании велело распустить правительство Каталонии и намерено провести новые выборы в мятежной автономии. Ограничение власти в автономии возможно по статье 155 конституции Испании. Она до настоящего момента не применялась ни разу.

Рахой заявил, что выборы в Каталонии должны пройти в течение полугода. После этого "ситуация будет урегулирована", считает он. Мадрид также объявил, что парламент Каталонии продолжит выполнять свои представительские функции, однако не сможет предложить своего кандидата на пост главы региона.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости. За отделение от Испании выступили более 90% тех, кто пришел на участки. Власти страны итоги референдума не признали и назвали его незаконным.