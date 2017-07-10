В Калифорнии увеличивается площадь лесных пожаров

В американском штате Калифорния быстро распространяются лесные пожары, вынуждая власти эвакуировать сотни местных жителей.

Наступившая жара в сочетании с засухой затрудняет тушение пожаров. Сильные ветры уже привели к возникновению около 17 очагов горения, которые распространились по всей территории штата.

Особенно сильные очаги зарегистрированы в округе Санта-Барбара, где один из них распространился по площади 93 квадратных километров.

Мобилизованы тысячи пожарных в различных районах штата — от Национального парка Шести рек на севере до леса Сан-Бернардино в предместьях Лос-Анжелеса. Сгорело уже несколько десятков домов, есть пострадавшие.

Метеорологи предупреждают, что температура воздуха останется в ближайшие дни крайне высокой, что представляет серьезную опасность для пожилых людей и детей.

В районах к востоку от Лос-Анжелеса и побережья качество воздуха сильно ухудшилось.

В это время года в Калифорнии часто случаются лесные пожары.