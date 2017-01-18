В центральной Италии произошло землетрясение. Об этом сообщает Reuters.

Эпицентр находился на глубине 10 километров примерно в 100 километрах к северу от итальянской столицы, магнитуда составила 5,4. Толчки ощущались в Риме и в городах трех регионов — Лацио, Абруццо и Марке. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

По данным геологической службы США, эпицентр располагается всего в семи километрах от города Аматриче, серьезно пострадавшего от землетрясения 24 августа 2016 года. Тогда в Аматриче и соседних городах Аккумоли и Аркуате погибли 300 человек, тысячи домов были разрушены. Сейсмологи зафиксировали более 45 тысяч афтершоков, включая крупное землетрясение в октябре магнитудой 6,6. Тогда пострадали десятки человек.