В Иране проходят президентские выборы

В Иране в пятницу проходят президентские выборы, на которых действующий руководитель Ирана Хасан Роухани поборется за переизбрание на второй срок.

68-летний священнослужитель с умеренными взглядами Роухани, который в 2015 году заключил историческое ядерное соглашение с мировыми державами, будет соперничать с еще тремя кандидатами.

Его главным соперником считается 56-летний Эбрахим Раиси — консервативный священнослужитель, который, как считается, пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Если никто не получит больше 50% голосов, на следующей неделе пройдет второй тур.

Каждый действующий президент переизбирался в Иране, начиная с 1985 года, когда аятолла Хаменеи сам успешно баллотировался на второй срок.

Согласно заявлению министра внутренних дел, в стране открылись 63500 избирательных участков.

Они должны закрыться в 18 часов по местному времени, однако ранее на выборах голосование часто продлялось на несколько часов из-за высокой явки.

Предварительные результаты должны быть объявлены в воскресенье.

Совет стражей конституции одобрил шесть кандидатов для участия в выборах, однако двое из них — мэр Тегерана и вице-президент — сошли с гонки ранее на этой неделе.

Еще два кандидата, продолжающих борьбу — сторонник реформ Мустафа Хашеми-Таба и ультраконсерватор Мустафа Мирсалим.

В последний день избирательной кампании в среду духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал к большой явке, чтобы граждане таким образом продемонстрировали популярность исламского режима.

"Американские, европейские чиновники и представители сионистского режима смотрят за нашими выборами, чтобы увидеть уровень участия", — заявил он.

"У иранской нации есть враги. Перед лицом врага люди должны показать свою решимость и спокойствие", — добавил он.