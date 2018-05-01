01.05.2018, 22:17

В ходе первомайского шествия в Париже вспыхнули беспорядки, полиция применила газ и водометы

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NEWSru.com
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В ходе первомайского шествия в Париже вспыхнули беспорядки, полиция применила газ и водометы
Foto: REUTERS/SCANPIX

1 мая в Париже во время проведения традиционного профсоюзного шествия в Международный день трудящихся вспыхнули беспорядки, учиненные радикально настроенной молодежью. Полиции пришлось применить спецсредства для усмирения радикалов, передает BFM.

Зачинщиками беспорядков называют группу молодых людей, которые атаковали ресторан McDonald's на Госпитальном бульваре в 13 округе французской столицы: они начали бить окна и бросать бутылки с зажигательной смесью.

Затем радикалы стали поджигать баки с мусором и машины на своем пути, а также разгромили станцию обслуживания автомобилей Renault и школу вождения, забросав ее "коктейлями Молотова", передает ТАСС.

По данным местных властей, всего в беспорядках приняли участие около 200 человек, преимущественно одетых в черное и скрывавших свои лица под масками, отмечает пресса.

На место событий были стянуты десятки полицейских, которые применили слезоточивый газ и водометы против бесчинствующих молодчиков.

В связи с произошедшим префектура полиции Парижа изменила маршрут профсоюзного шествия, в котором, по предварительным данным, приняли участие около 20 тысяч человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в этот день прибыл в Австралию с трехдневным рабочим визитом, проинформирован о событиях в Париже, сообщили в администрации французского лидера.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон написал в Twitter, что "силы правопорядка делают все для того, чтобы положить конец этому нарушению общественного порядка и задержать виновных". Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что люди в масках преследовали единственную цель — "посеять хаос на улицах города".

Первомайские демонстрации проходят и в других крупных французских городах, при этом в Рейне группа примерно из 50 радикально настроенных манифестантов также попыталась учинить беспорядки, но полиции удалось быстро взять ситуацию под контроль.

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