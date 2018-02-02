В Хельсинки бастуют против ”модели активности” для безработных. Чем недовольны финны?

Сегодня на Сенатской площади Хельсинки состоялась политическая акция, организатором которой выступила Центральная ассоциация профсоюзов Финляндии SAK. Демонстранты протестовали против введенной недавно ”модели активности” для безработных, сообщает YLE.

Сегодня многие финские профсоюзы бастуют против принятого парламентом в декабре закона о так называемой ”модели активности”. По оценкам полиции, на Сенатскую площади пришло от семи до восьми тысяч человек.

Закон вступил в силу первого января и касается тех, кто получает пособие по безработице от государства или от страховой кассы. Степень активности безработного начнут проверять со 2 апреля. Именно после этой даты пособие может быть сокращено.

На 4,65% процентов будет сокращено пособие по безработице, базовое суточное пособие по безработице или пособие от страховой кассы по безработице. В среднем пособие по безработице составляет 697 евро в месяц. Размер базового суточного пособия находится примерно на том же уровне, однако его могут сократить доходы получателя или его родителей.

На 65 дней пособие будет сокращено, если активности при поиске работы было проявлено недостаточно. Дни считаются только те, за которые выплачивается пособие (обычно это будние дни). 5 дней необходимо участвовать в направленной на трудоустройство деятельности, если поиск подработки или частичная предпринимательская деятельность не приносят плодов.

О ”модели активного поиска работы” в цифрах можно прочитать более подробно в статье YLE.