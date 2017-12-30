В Харькове неизвестный взял в заложники посетителей отделения "Украинской почты"

В Харькове на улице Шевченко возле торгового центра "Рост" неизвестный захватил отделение "Украинской почты".

Как сообщает "Украинская правда", представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто. По данным местного издания "057.ua", дороги в районе станции метро "Киевская" частично перекрыты, пробка образовалась примерно в километр длиной.

В полиции Харькова официально инцидент УП не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия.

По состоянию на 15:50 на место инцидента приехали кинологи.

Тракало добавил, что сообщение об инциденте поступило от мужа женщины, которая работает на "Укрпочте" по линии 102 в 14:40.

"По его словам, в отделение вошел мужчина в маске с целью ограбления", - отметил Тракало.