25.06.2018, 09:28

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4

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Gazeta.ru
EST
seismo
seismoFoto: Eesti Päevaleht

На территории Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Как отмечается, эпицентр землетрясения располагался в 38 км западнее города Метони, который находится на полуострове Пелопоннес. Отмечается, что угрозы цунами после землетрясения не возникло.

По имеющимся данным, очаг землетрясения залегал на глубине в 10 км.

Ранее сообщалось, что при землетрясении в Японии погибли четверо и более 350 человек пострадали. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник, 18 июня. В городе Такацуки стихийное бедствие вызвало пожар в доме. В нескольких городах сообщают о повреждении зданий, произошел сбой железнодорожного сообщения.

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