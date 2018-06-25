В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4

На территории Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Как отмечается, эпицентр землетрясения располагался в 38 км западнее города Метони, который находится на полуострове Пелопоннес. Отмечается, что угрозы цунами после землетрясения не возникло.

По имеющимся данным, очаг землетрясения залегал на глубине в 10 км.

Ранее сообщалось, что при землетрясении в Японии погибли четверо и более 350 человек пострадали. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник, 18 июня. В городе Такацуки стихийное бедствие вызвало пожар в доме. В нескольких городах сообщают о повреждении зданий, произошел сбой железнодорожного сообщения.