13.08.2018, 07:05

В Госдуме предложили запретить называть колбасу колбасой

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Lenta.ru
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Riigiduuma
RiigiduumaFoto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Ненатуральные продукты необходимо запретить называть колбасой, соками и лимонадами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

Политик направил письмо с соответствующим предложением министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.
”Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться ”имитацией колбасного изделия”, — считает Милонов.

Аналогичная ситуация, отмечает депутат, сложилась и в сфере прохладительных напитков. По мнению Милонова, производители должны указывать на этикетках возможные медицинские последствия употребления таких продуктов.

В апреле депутат обращался к министру торговли с просьбой рассмотреть возможность ограничить производство и продажу одноразовых мангалов. Милонов отмечал, что недорогие мангалы загрязняют окружающую среду.

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