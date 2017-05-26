В Госдуме осудили Милонова за провокации на акции ЛГБТ-активистов

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики указала депутату Виталию Милонову на недопустимость его действий, оскорбивших участников первомайского шествия в Санкт-Петербурге. 1 мая парламентарий порывался "присоединиться" к колонне оппозиционеров, среди которых были феминистки и представители секс-меньшинств, однако его попытки провести агитацию в среде идеологических противников едва не закончились потасовкой.

"Коллеге Милонову мы укажем — мы такую норму в думский регламент ввели — указать на недопустимость подобного рода действий", — сообщил председатель думской комиссии Отари Аршба (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, в рамках разбирательства на заседании комиссии рассматривалось сразу четыре вопроса по заявлениям граждан.

"Это связано, как посчитали заявители, с некими его оскорбительными заявлениями. Мы уже вели частные разговоры с коллегой Милоновым. Я его вчера предупредил, что мы будем рассматривать этот вопрос. И мы на первых порах решили ему указать. Ежели это повторится, мы договорились на комиссии, что мы его пригласим, и будем разбираться", — пояснил Аршба.

Первомайская колонна градозащитников, "Открытой России" и ЛГБТ-активистов начала движение около 12:00 от БКЗ по Невскому проспекту под лозунгами "Россия будет свободной", "Надоел" и "Россия без Путина". Они также требовали сохранения музейного статуса Исаакиевского собора. В момент начала марша появился депутат Милонов, который попытался преградить путь колонне оппозиционеров.

Народный избранник решил протиснуться в середину колонны, чтобы якобы донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь. Однако ему это не удалось. Под крики "Милонов — позор России" и "Милонов — позор Петербурга" у БКЗ возникла потасовка.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили Милонову путь для отступления на тротуар. При этом один из стражей порядка призывал оппозиционеров сохранять спокойствие. "Просьба не поддаваться на провокации", — кричал он в мегафон.

Милонов храбрился, ругался матом и лез в драку, делая попытки вернуться в толпу своих оппонентов. Однако полицейские удерживали его и просили успокоиться. Спустя некоторое время депутат-"провокатор" снова попытался "влиться" в колонну, но после краткой дискуссии и отказа сойтись в поединке с одним из демонстрантов Милонов под защитой омоновцев покинул колонну оппозиционеров окончательно.

Отметим, что ранее в Facebook депутат-"гееборец" Милонов призывал единомышленников выйти вместе с ним и дать отпор "радужному Первомаю". "Педерасты обозначили свою колонну — с партией "Яблоко" — и свои задачи — против Исаакиевского собора. Радужные флаги — признак экстремизма, символ русофобии — смело вытирайте ноги об эти тряпки, пусть рука воинов будет тверда во исполнение закона и защиты общества от либерально-извращенческой скверны", — написал депутат.

Оппозиционный марш "В защиту Петербурга" закончился митингом на Марсовом поле. Во время шествия были задержаны 17 ЛГБТ-активистов, в том числе двое несовершеннолетних. Демонстрантка Анна Макарова попала в больницу — она почувствовала себя плохо после жесткого задержания. У нее диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы.