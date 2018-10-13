13.10.2018, 16:30

В горах Непала в результате снежной бури погибли восемь альпинистов


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фото иллюстративноеFoto: Red Bull Content/SIPA

В Непале в результате снежной бури на горе Гурья Химал 12 октября погибли девять альпинистов.

Среди погибших были граждане Южной Кореи и четверо непальцев, которые были гидами, передает Meduza.io.

Предполагается, что среди погибших был альпинист Ким Чан Хо, установивший в 2013 году рекорд по скорости восхождения на 14 самых высоких вершин мира без дополнительного кислорода, пишет AFP.

Альпинисты погибли в лагере на высоте 3500 метров, где они с начала октября ждали улучшения погоды. "Мы полагаем, что причиной была буря, потому что деревья и палатки оказались поломаны", — заявили в полиции. The Himalayan Times пишет, что за бурей последовал оползень.

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