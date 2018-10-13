В горах Непала в результате снежной бури погибли восемь альпинистов

Среди погибших были граждане Южной Кореи и четверо непальцев, которые были гидами, передает Meduza.io.

Предполагается, что среди погибших был альпинист Ким Чан Хо, установивший в 2013 году рекорд по скорости восхождения на 14 самых высоких вершин мира без дополнительного кислорода, пишет AFP.

Альпинисты погибли в лагере на высоте 3500 метров, где они с начала октября ждали улучшения погоды. "Мы полагаем, что причиной была буря, потому что деревья и палатки оказались поломаны", — заявили в полиции. The Himalayan Times пишет, что за бурей последовал оползень.