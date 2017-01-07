Федеральное ведомство по охране Конституции Германии заявило о наличии доказательств того, что к кибератаке на ОБСЕ причастны российские хакеры. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как заявил глава ведомства Ханс Георг Маассен, анализ, проведенный организацией, показал, что в атаке на ОБСЕ есть сходство, указывающее на причастность к ней группировки хакеров APT 28, которую связывают с Россией.

”APT 28 содержит улики, которые указывают на российские источники”, — отметил Маассен.

Также сообщается, что что кибератака на ОБСЕ схожа с атакой хакеров против сайта бундестага.

Ранее источник в западных спецслужбах связал нападавших на сайт ОБСЕ с группировкой APT28, которая, по словам источника, стоит за атаками на руководство Демократической партии США во время президентских выборов.