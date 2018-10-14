В Германии самолет съехал в толпу: трое погибших

At least 3 people die and 8 wounded after a Cessna 172 (D-EFJX) hit a group of people at Wasserkuppe Airfield, Germany. https://t.co/dgOF3HIq4B pic.twitter.com/5vifSJ3Geo — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 14 октября 2018 г.

В результате ЧП погибли три человека — две женщины и ребенок. Восемь человек получили ранения, летчик не пострадал.

По информации СМИ, пилот не сумел посадить самолет на полосу, решил пойди на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей.

14 августа Житель американского города Пейсон (штат Юта) влетел на легкомоторном самолете Cessna 525 в собственный дом, где в этот момент находились его жена и ребенок. Пилот погиб. Его родственники не пострадали, несмотря на то, что дом получил серьезные повреждения из-за возникшего пожара.