В Германии с января 2017 года открыто 900 дел о терроризме

Количество дел, открываемых в Германии по делу о терроризме, продолжает расти. Органы юстиции призывают к решительным мерам по недопущению радикализации в немецких тюрьмах.

Федеральная прокуратура Германии с января 2017 года возбудила уже более 900 дел о терроризме, из них более 800 — в отношении радикальных исламистов. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на прокуратуру в Карлсруэ. За весь 2016 год в Германии было открыто 250 новых дел о терроризме.



В связи с резким ростом числа таких расследований заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki) призвал увеличить персонал органов юстиции. "Органы юстиции располагают правовыми возможностями, позволяющими справиться с исламистами в любой форме. Однако, учитывая безнадежную перегрузку, нам нужно больше персонала и в прокуратурах, и в судах", — считает он.

По мнению Кубикки, исламисты, не являющиеся гражданами ФРГ, должны подлежать обязательной депортации, причем решения о депортации должны неукоснительно исполняться. Что касается исламистов-немцев, то, по словам политика, их, после отбытия наказания, нужно помещать под наблюдение, а в отдельных случаях надевать на них электронные кандалы.



Исламизация в тюрьмах



Между тем председательствующий судья в Верховном земельном суде Дюссельдорфа Барбара Хафилца (Barbara Havilza) предупредила об угрозе исламистской радикализации в тюрьмах. "В тюрьмах процессы радикализации должны встречать незамедлительный отпор", — подчеркнула она.

По словам судьи, за исламистами, после отбытия ими сроков наказаний, должно быть установлено особое наблюдение. "Нам нужны специально обученные попечители, назначенные для оказания помощи условно освобожденным, которые знают, как себя вести с лицами, придерживающимися такого мировоззрения, и которые могут своевременно реагировать на возобновление тенденций к радикализации", — пояснила она.



Кто должен наблюдать за исламистами?



Между тем Союз немецких общественных попечителей условно осужденных раскритиковал это предложение. "Мы социальные работники. Выполнять криминологическую работу в целях прогнозирования рисков — не наше дело", — заявил председатель организации Хольгер Геберт (Holger Gebert). Он отметил, что от этого зачастую страдает доверие между бывшими заключенными и попечителями. "Это попытка переложить ответственность за предотвращение терроризма на общественных попечителей", — резюмировал Геберт.



По сведениям Федерального ведомства по уголовным делам, в настоящее время в Германии насчитывается 705 радикальных исламистов, от которых исходит угроза обществу. Многие из них уже отбывают тюремные сроки, другие находятся в предварительном заключении на время следствия против них, отмечает информационное агентство KNA.