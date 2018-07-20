20.07.2018, 17:01

В Германии 14 человек пострадали в результате нападения с ножом

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Gazeta.ru
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В Германии 14 человек пострадали в результате нападения с ножом
Foto: Kuvatõmmis

Неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса неподалеку от немецкого города Любека, в результате происшествия пострадали не менее 14 человек. Об этом сообщает Lubecker Nachrichten.

По словам очевидцев, автобус был целиком заполнен людьми и направлялся в Травемюнде, когда один из пассажиров внезапно достал нож и напал на других. Водитель остановил автобус и открыл двери, чтобы пассажиры могли убежать, после чего тоже был атакован.

Мужчина был задержан полицией. По данным издания, это выходец из Ирана в возрасте около 35 лет.

Отмечается, что двое из пострадавших были тяжело ранены.

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