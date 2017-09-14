В Генпрокуратуре Украины назвали организатора убийства Вороненкова

В ответе Генпрокуратуры Украины на запрос Москвы по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова указано, что организаторами преступления были вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик) и банкир, работавший последнее время в Крыму. Об этом сообщает агентство ”Росбалт” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

”Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российскими спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб”, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что с этой информацией работают, она сопоставляется с данными, полученным СК РФ и оперативниками.

Ответ ГПУ получен российскими следователями 5 сентября.

Днем ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства Вороненкова находится в России, а также связан с российскими спецслужбами. ”Исполнителями были в основном граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны”, — сказал он.

Вороненкова застрелили в Киеве 23 марта.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия ”Тома”.

Владимир Тюрин — бывший муж Максаковой, которая после расставания с ним вышла замуж за Дениса Вороненкова.