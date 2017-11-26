В гей-клубе на Тенерифе провалился танцпол, 22 пострадавших

По меньшей мере 22 человека пострадали в результате обрушения танцпола в ночном клубе на испанском острове Тенерифе.

Находившиеся на танцполе посетители клуба Butterfly Disco Pub при обрушении площадки провалились в подвал здания глубиной 4 метра. Инцидент произошел в воскресенье в 2:30 ночи по местному времени (в 5:30 по Москве).

Некоторые из числа пострадавших получили серьезные травмы, включая переломы ног и бедер.

Гей-клуб Butterfly Disco Pub располагается в центре курорта Плая-де-Лас-Америкас, где находится множество магазинов, кафе и ночных клубов.

В числе пострадавших — граждане Франции, Бельгии и Румынии.

Двое пострадавших получили серьезные травмы, в том числе у одного из них — перелом бедренной кости. Еще шестеро получили менее тяжелые переломы, еще у 14 человек — преимущественно легкие травмы.

В соцсетях появились первые видеозаписи с места происшествия.

Экстренные службы прибыли на место происшествия сразу после получения сообщения об инциденте. Эвакуация пострадавших заняла несколько часов.