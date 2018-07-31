В Финляндии увеличилось количество жертв торговли людьми

Также выросло число случаев трудовой эксплуатации просителей убежища.

Количество пострадавших от торговли людьми заметно выросло среди клиентов Центра поддержки жертв преступлений. Согласно Центру, в этом году лишь за 6 месяцев за помощью обратились 106 человек. В прошлом году это количество равнялось 94.

Из общего количества случаев фактической торговли людьми около половины относится к трудовой эксплуатации, примерно 20% — к сексуальной эксплуатации. В последнее время в Финляндии потерпевших среди просителей убежища, подвергающихся трудовой эксплуатации, было намного больше, чем ранее.