В Финляндии проситель убежища получил три года тюрьмы за сексуальную эксплуатацию десятилетней девочки

Суд региона Пирканмаа отверг обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, поскольку было принято решение, что обвиняемый не принуждал жертву к действиям сексуального характера против ее воли, передает Yle.

Суд региона Пирканмаа приговорил мужчину, прибывшего в Финляндию в качестве просителя убежища, к трем годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка. На момент совершения преступления жертве было всего десять лет, преступнику — больше двадцати.

Суд отверг обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, поскольку было принято решение, что обвиняемый не принуждал жертву к действиям сексуального характера против ее воли или применяя насилие.

Преступление произошло в небольшом населенном пункте в регионе Пирканмаа осенью 2016 года.

Суд также приговорил мужчину выплатить жертве компенсацию в размере 3000 евро.