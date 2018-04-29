29.04.2018, 11:46

В Финляндии полицейские застрелили водителя, открывшего по ним стрельбу. Ранено несколько полицейских

 (5)
rus.delfi.ee
EST 8
Seigad Soomest
Seigad SoomestFoto: Eero Vabamägi

В перестрелке были ранены несколько полицейских, однако их жизни ничто не угрожает, сообщает Yle.

Мужчина убит в результате перестрелки с полицией в городе Лемпяяля в регионе Пирканмаа. До этого он открыл огонь по полицейским.

По информации полиции, все началось с того, что полиция остановила машину для проверки, однако водитель попытался скрыться. После нескольких километров преследования машина была заблокирована, и тогда мужчина, сидевший за рулем автомобиля, открыл огонь по полицейским. Стрелявший был убит ответным огнем. Несколько полицейских были ранены, но их жизни ничего не угрожает.

Расследованием инцидента занимается Центральная криминальная полиция, а действия полицейских проверяет государственная прокуратура.

Статистика показывает, что финская полиция крайне редко использует огнестрельное оружие. В год полиция выпускает порядка десяти пуль. Помимо инцидента в Лемпяяля, в 2000-х годах от пули полицейских погибло семь человек.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Как вступающий в силу в мае закон будет защищать простых людей от навязчивых телефонных продавцов и прочих дельцов

29.04.2018
25 мая вступит в силу новый Закон о защите личных данных, который призван защитить простых людей. Кто и что может знать про нас, а какие данные спрашивать не имеют права? Имеют ли право при оформлении карточки клиента в магазине спрашивать о вашем доходе и интересоваться, сколько у вас членов семьи? И как отвязаться от телефонных продавцов, которые настойчиво звонят и что-то предлагают?
Подробнее


Нарвитянка спросила Ратаса: ”Почему правительство одобрило бомбардировку Сирии, не посоветовавшись с народом?”

29.04.2018
На прошлой неделе в Нарве побывал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. В ходе рабочей встречи с представителями местного самоуправления Юри Ратас обсудил проект правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа и рассказал о принятых правительством решениях по бюджетной стратегии Эстонии, пишет ”Нарвская газета”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Музей Лайдонера заставляет задуматься о войне как явлении. "Брата заставили встать против брата, сына против отца"

29.04.2018
Когда в конце марта на таллиннскую площадь Вабадузе выкатилась большая, глухо бронированная и кажущаяся неуклюжей машина, к ней немедленно начали подтягиваться и горожане, и туристы. Всем было интересно — что за ”чудо военной техники” им повезло увидеть, а заодно узнать, зачем вообще тут появился старый броневик. Ещё больше удивления вызвала церемония разбивания о борт бутылки шампанского, которая, как известно, проводится при запуске техники в эксплуатацию.
Подробнее

Telegram вышел из строя из-за блэкаута в районе Амстердама

29.04.2018
Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram утром в воскресенье был вызван отключением света в районе Амстердама, сообщила администрация месседжера в Twitter. Как передает Reuters, из-за блэкаута был временно закрыт аэропорт Амстердама Schiphol — один из самых загруженных в Европе.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ