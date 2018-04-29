В Финляндии полицейские застрелили водителя, открывшего по ним стрельбу. Ранено несколько полицейских

В перестрелке были ранены несколько полицейских, однако их жизни ничто не угрожает, сообщает Yle.

Мужчина убит в результате перестрелки с полицией в городе Лемпяяля в регионе Пирканмаа. До этого он открыл огонь по полицейским.

По информации полиции, все началось с того, что полиция остановила машину для проверки, однако водитель попытался скрыться. После нескольких километров преследования машина была заблокирована, и тогда мужчина, сидевший за рулем автомобиля, открыл огонь по полицейским. Стрелявший был убит ответным огнем. Несколько полицейских были ранены, но их жизни ничего не угрожает.

Расследованием инцидента занимается Центральная криминальная полиция, а действия полицейских проверяет государственная прокуратура.

Статистика показывает, что финская полиция крайне редко использует огнестрельное оружие. В год полиция выпускает порядка десяти пуль. Помимо инцидента в Лемпяяля, в 2000-х годах от пули полицейских погибло семь человек.