В Финляндии мужчина получил 20-кратную дозу морфина и умер. Медсестру приговорили к штрафу

Осенью 2016 года страдавший от сильных болей пациент мужского пола скончался в стационаре одной из поликлиник региона Похъянмаа после того, как медсестра дала ему 20-кратную дозу морфина. Примерно в половину первого женщина установила на предплечье больного прибор PCA (контролируемая пациентом анальгезия), однако поставила неправильный режим дозировки. В итоге около двух часов мужчина умер от передозировки морфина.

В суде медсестра признала свою вину и рассказала, что не была полностью знакома с правилами использования прибора PCA. По ее словам, прибором не пользовались до того случая в течение девяти месяцев. При установке женщине помогали коллеги, однако никто не заметил выставленный на приборе неправильный режим.

В итоге уездный суд Похъянмаа постановил, что это было единичная ошибка, не связанная с халатностью, и приговорил 52-летнюю медсестру к штрафу в размере 60 дневных зарплат за причинение смерти по неосторожности. Приговор вступил в законную силу