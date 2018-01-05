05.01.2018, 17:20

В Финляндии дверь самолета распахнулась и убила пилота

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Gazeta.ru
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EU riigijuhtide saabumine lennujaama
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В Финляндии внезапно распахнувшаяся внешняя дверь самолета австрийской компании Skyline Aviation убила командира экипажа, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

Инцидент произошел в аэропорту Киттиля. Экипаж частного 20-местного самолета Gulfstream G150 доставила пассажиров из Москвы и готовилась к очередному полету в Екатеринбург.

Пилот заходил в самолет, когда внешняя дверь внезапно распахнулась, рухнула вниз и ударила по мужчине, в результате чего он скончался на месте.

Людей в это время в самолете не было. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

Ранее в Австралии при падении в реку одномоторного самолета DHC-2 Beaver погибли шесть человек.

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