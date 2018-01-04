В Европе бушует ураган "Элеонор": три человека погибли, более 15 пострадали

В результате урагана "Элеонор", 3 января прошедшего по Северной Европе, задев Францию и Германию, погибли три человека. Еще 15 человек пострадали, четверо из них — серьезно.

Во французских Альпах погиб лыжник — на него упало дерево, 15 человек ранены в разных регионах страны, двух человек смыло гигантской волной на Северном побережье Испании, сообщает BBC.

Порывы ветра достигали 160 км/ч в Великобритании и 147 км/ч во Франции. На севере Франции без электричества остались больше 200 тысяч домов. В Париже из-за сильного ветра закрыта для посещения Эйфелева башня. Городские парки закрыты до тех пор, пока сохраняется опасность падения деревьев. В течение дня буря продвинется дальше в другие регионы, в том числе на Корсику, где скорость ветра может доходить до 200 км/ч, отмечает Русская служба BBC.

В Германии буре дали название "Бурглинд", порывы ветра там достигали 120 км/ч, что привело к перебоям в работе транспорта.

В Швейцарии без электричества остались 14 тысяч домов. Несколько человек пострадали из-за сошедшего с путей поезда. В кантоне Санкт-Галлен сильный ветер заблокировал несколько человек в горнолыжном подъемнике, перевернул легкомоторный самолет и сломал 13-метровую рождественскую елку в столице Берне, передает Reuters.

Рекордные порывы ветра 195 км/ч были зафиксированы на горе Пилатус недалеко от швейцарского города Люцерна, сообщает SRF. По данным издания, последний раз подобное случилось в 1981 году, но тогда скорость ветра была меньше.

В некоторых районах Австрии увеличился риск схода снежных лавин. В Бельгии введен "оранжевый" уровень опасности — предпоследний из четырех. Власти просят жителей страны быть особенно аккуратными при выходе на улицу и опасаться летящих оторванных веток и других поднятых ветром предметов.

В Нидерландах порывы ветра достигали 110 км/ч, в амстердамском аэропорту Схипхол отменены сотни рейсов. Один человек пострадал от упавшего дерева. Закрыты несколько автомагистралей и железнодорожных линий. Голландские власти впервые закрыли все пять основных морских барьеров для предотвращения наводнений, поскольку большая часть территории страны находится ниже уровня моря.

В Великобритании тысячи домов остались без электроэнергии, нарушено транспортное сообщение. В ночь на среду метеорологическая служба страны зафиксировала порывы ветра скоростью до 161 км/ч. Штормовое предупреждение сохраняется в Уэльсе, Англии, на большей части Северной Ирландии и в некоторых областях на юге Шотландии.

Республика Ирландия также пострадала от урагана — он стал причиной наводнения, транспортного коллапса и других разрушений.

Отметим, на Европу обрушивался ураган и осенью 2017 года — в конце октября сообщалось о шести жертвах бури "Герварт". Ураган прошел по Польше, Чехии, Германии.